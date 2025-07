Kanały Polsatu pokażą historyczny turniej finałowy Ligi Narodów siatkarek w Łodzi

Czas na pierwsze medale tegorocznego siatkarskiego sezonu reprezentacyjnego, które zostaną rozdane w Polsce już w tym tygodniu. Od środy do niedzieli osiem najlepszych kobiecych drużyn, a wśród nich Biało-Czerwone, powalczy w Turnieju Finałowym Ligi Narodów w Łodzi. To pierwszy raz, gdy kobiecy sezon VNL finiszuje w Polsce, ale jednocześnie jest to kolejna wielka impreza siatkarska organizowana nad Wisłą. Międzynarodowy sygnał telewizyjny z tego wydarzenia wyprodukuje Telewizja Polsat, a transmisje dostępne będą w kanałach sportowych Polsatu. Mecze z udziałem Polek pokaże także Polsat.