Historyczny wyniki reprezentacji Polski. Tak dobrze w XXI wieku nie było

Polki, pewne gry w Paryżu, zagrały w nieco zmienionym zestawieniu. W szóstce reprezentacji Polski znalazły się dwie siatkarki, które wracają do niej po dłuższej przerwie - środkowa Klaudia Alagierska i przyjmująca Natalia Mędrzyk . Ta druga zastąpiła przymierzaną do szóstki Olivię Różański, która już po wylocie do Turcji wypadła z kadry z powodów zdrowotnych .

Mimo to nasza drużyna od samego początku spisywała się znakomicie. Mimo że dla rywalek Liga Narodów ma być walką o kwalifikację na igrzyska olimpijskie, "Biało-Czerwone" nie miały dla nich litości. Choć kilka razy musiały odrabiać straty, w meczu rozgrywanym w Antalyi w Turcji zwyciężyły w trzech setach. Reklama

Awans reprezentacji Polski. W XXI wieku nie było tak dobrze

Wygrana z Włoszkami to nie tylko znakomity początek w Lidze Narodów, ale także awans w rankingu FIVB. I to na historyczne, piąte miejsce! Jak wyliczył na portalu "X" Jakub Balcerzak, za to spotkanie dostaniemy do owego rankingu 10,63 punktu, co oznacza, że wyprzedzimy w nim Włoszki i Chinki, czyli dwie niezwykle mocne reprezentacje. A przed nami będą tylko takie potęgi jak Serbia, Brazylia, USA i Turcja.

Ranking FIVB:

Turcja 397,46 pkt Stany Zjednoczone 358,62 Brazylia 352,55 Serbia 350,86 Polska 338,52 Chiny 329,65 Włochy 328,34 Dominikana 308,86 Japonia 305,09 Holandia 291,75

To najwyższa lokata w XXI wieku dla naszej drużyny. Co prawda Polki mają już kwalifikacje olimpijską i nie muszą o nią walczyć poprzez ranking, ale nie zmienia to faktu, że Lavarini i spółka pną się w górę i potwierdzają swoją przynależność do światowej elity.

Jasne cele reprezentacji Polski

Możemy powiedzieć, że nie zależy nam na rankingu FIVB, ale to jednak jedyny turniej przygotowawczy przed igrzyskami. Fajnie będzie więc wygrać kilka meczów. Turniej finałowy to dla nas minimum ~ zadeklarowała Magdalena Stysiak.

"W tych latach zawsze dobrze wraca się do reprezentacji. Trochę się pozmieniało: i atmosfera, i ludzie dookoła. Same plusy. Pojawiają się te same zawodniczki, tylko niektóre są nowe i bardzo dobrze wkomponują się w zespół. Atmosfery nie trzeba budować na nowo" - dodała siatkarka w rozmowie z Interią.

Przed Polkami jeszcze trzy spotkania w turnieju w Turcji, a potem jeszcze występy w Arlington i w Hongkongu. Tegoroczna edycja Ligi Narodów Kobiet skupia szesnaście drużyn, które w fazie wstępnej rywalizują ze sobą w trzech różnych lokalizacjach spośród sześciu.

