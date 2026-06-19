Gwiazda siatkówki nie oszczędziła Polek. Bezlitosna diagnoza

Reprezentacja Polski trzy poprzednie edycje siatkarskiej Ligi Narodów kobiet kończyła na trzecim miejscu, w 2026 roku "Biało-Czerwone" chciałyby podtrzymać tę passę i ponownie zameldować się w ścisłej czołówce. Zadanie będzie jednak bardzo trudne, karierę zakończyła bowiem Agnieszka Korneluk, z powodów osobistych z występów w Lidze Narodów zrezygnowała Malwina Smarzek, poważnej kontuzji doznała za to Aleksandra Gryka.

Przemeblowana kadra prowadzona przez Stefano Lavariniego odnotowała jednak udany początek rozgrywek, w chińskim Nankinie nasze siatkarki wygrały trzy z czterech spotkań. Po przenosinach do Tajlandii nadal regularnie punktują, w Bangkoku na inaugurację drugiego turnieju fazy zasadniczej wygrały z Bułgarkami, a następnego dnia z Ukrainkami.

I chociaż "Biało-Czerwone" wygrały w czwartek kolejny mecz, to fani naszej kadry i tak mają powody do niepokoju. Bo gdy Polki wygrały drugiego seta w starciu z Ukrainkami w stosunku 25:13 i wydawało się, że za chwilę pójdą za ciosem i szybko zakończą spotkanie, podopieczne Lavariniego dość nieoczekiwanie przegrały partię. A w czwartej przegrywały już 12:18, dopiero po szalonej pogoni udało im się w końcówce odwrócić losy rywalizacji i przypieczętować zwycięstwo 3:1. Taka postawa Polek dziwi tym bardziej, że reprezentantki kraju naszych wschodnich sąsiadów to drużyna z drugiej dziesiątki rankingu FIVB, "Biało-Czerwone" były zdecydowanymi faworytkami tego starcia.

Liga Narodów siatkarek. Monika Lampkowska dosadnie po meczu z Ukrainą

Problem Polek po meczu zdiagnozowała Monika Lampkowska, która przed kamerą Polskiego Związku Piłki Siatkowej nie szczędziła gorzkich słów, dosadnie diagnozując to, czego zabrało jej oraz jej koleżankom.

"Powiem tyle - trochę brakuje nam stabilności w ostatnich meczach. Bo potrafimy grać naprawdę super, zaczynać dobrze spotkania, a później koncentracja nam ucieka. Wystarczy, że przeciwnik nas mocniej przyciśnie i my się troszeczkę gubimy" - punktowała.

Przyjmująca przyznała, że wierzyła w zwycięstwo nad Ukrainą w trzech setach, ale rywalki postawiły trudne warunki. W trzeciej partii zaczęły bardzo dobrze grać systemem blok-obrona i podbijały nawet trudne piłki. A, zdaniem Lampkowskiej, odpowiedzią Polek w takim momencie powinna być cierpliwa gra.

W takich momentach trzeba grę zwalniać, wprowadzać więcej spokoju i tak jak wcześniej powiedziałam - cierpliwość

Lampkowska ma świadomość, że przed nią i jej koleżankami jeszcze wiele pracy. Polki muszą przeanalizować, dlaczego zdarzają im się takie przestoje i okresy słabszej gry. Tym bardziej, że poprzeczka będzie szła w górę, przed "Biało-Czerwonymi" poważne wyzwania. "Na pewno będzie coraz trudniej i nie będzie miejsca na takie przestoje. Trzeba się będzie bardziej spiąć" - stwierdziła.

O tym, czy polskie siatkarki wyciągnęły wnioski z meczu z Ukrainą przekonamy się już w sobotę 20 czerwca, kiedy to zagrają z Holenderkami. Następnego dnia, na zakończenie drugiego turnieju fazy zasadniczej Ligi Narodów, zmierzą się z Kanadyjkami.





Liga Narodów. Belgia - Brazylia. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport