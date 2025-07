"Przeczekanie, bycie cierpliwym w pierwszej części spotkania było bardzo istotne. Nie mogłyśmy się poddać, musiałyśmy cały czas przeć do przodu i konsekwentnie wrócić do swojej siatkówki, a przy okazji lepiej reagować na to, co robią dziewczyny po drugiej stronie siatki. I to się nam udało" - podkreśla Martyna Łukasik .

Fajnie, że udało się wyciągnąć to spotkanie. Grałyśmy dosyć nierówno. Fajnie, że i Damaszi [Paulina Damaske], i Ala Grabka zaprezentowały się w super sposób, dały energię drużynie, to było to, czego potrzebowałyśmy w tym momencie. Dziewczyny pociągnęły grę, zaczęła się nam dużo bardziej układać z nimi na boisku. Cieszy fakt, że potrafiłyśmy wygrać z takim zespołem

"Publika na pewno pomaga. Presja nałożona przez to, że gramy u siebie, przy własnej publiczności, to najbardziej pozytywna energia. Cały czas mamy ze sobą siódmego zawodnika na boisku, za co dziękujemy i liczymy na wsparcie w sobotę. Cieszy fakt, że grałyśmy przy własnej publiczności. To jest to, co zapadnie w pamięć" - mówi Łukasik.