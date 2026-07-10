Gwiazda Lavariniego w strasznym stanie. Koszmar wisiał w powietrzu, tego było za wiele
Siatkarki reprezentacji Polski dały prawdziwy popis w pięciosetowym thrillerze z Amerykankami w Lidze Narodów, a jedną z bohaterek spotkania była Katarzyna Wenerska. Tym trudniej uwierzyć w fakt, że gwiazda reprezentacji Polski jeszcze niedawno była bliska, aby odmówić Stefano Lavariniemu, a w rozmowie z "TVP Sport" opowiedziała, że w pewnym momencie po prostu nienawidziła siatkówki.
Stefano Lavarini przed sezonem reprezentacyjnym 2026, podobnie jak Nikola Grbić w męskiej kadrze, nie miał zbyt wielkiego komfortu, wybierając w zawodniczkach, które chciałby powołać do gry. Wiele gwiazd postanowiło bowiem dać sobie chwilę na odpoczynek, a Agnieszka Korneluk niespodziewanie zakończyła swoją karierę.
Niedawno okazało się, że gdyby tylko selekcjoner reprezentacji Polski zadzwonił wcześniej do Katarzyny Wenerskiej, od niej również usłyszałby odmowę. Zawodniczka grająca do tej pory w DevelopResie Rzeszów była w tak słabej kondycji psychicznej, że była skłonna nie przyjąć połowania, o czym opowiedziała w szczerej rozmowie z "TVP Sport" przed kilkoma tygodniami.
Po kolejnym przegranym finale TAURON Ligi, Wenerska nie ukrywała swojego rozgorycznia wprost twierdząc, że nie cieszy jej zdobycie srebrnego medalu mistrzostw Polski. - To czwarty srebrny medal, ale chyba ten boli najbardziej. Czegoś nam zabrakło. Z jednej strony byłyśmy daleko, a z drugiej blisko złota. Minął ponad tydzień od ostatniego meczu, a ja nadal nie czuję większej radości. Chyba wolałabym grać spotkania o brąz i je wygrać niż przegrać złoto - mówiła w maju "TVP Sport".
To, co działo się pod koniec sezonu w drużynie Wenerskiej, a także brak fenomenalnej formy w całym zespole sprawiły, że gwiazda polskiej kadry miała po prostu dość i zdecydowała, że musi zmienić otoczenie.
- W czasie rozgrywek miałam momenty, w których czułam, że nienawidzę siatkówki. Chyba potrzebowałam bodźca; tego, by coś w końcu się zmieniło, by nie było rutyny, w której tkwiłam 5 lat. To był dla mnie jednak bardzo dobry czas. W Rzeszowie rozwinęłam się jako rozgrywająca, będę ten okres bardzo dobrze wspominać. Nie zmienia to faktu, że ostatni sezon był tak trudny, że musiałam poczuć inny impuls - dodała.
Jej stan w tamtym momencie był tak zły, że w przypadku telefonu od selekcjonera, najpewniej odrzuciałby ona powołanie. - Miało to miejsce w lutym. Gdyby wtedy Stefano Lavarini do mnie zadzwonił, powiedziałabym mu, że doceniam jego propozycję, ale muszę odmówić, bo potrzebuję przerwy - ujawniła wtedy.
Na szczęście po zasłużonym odpoczynku, Wenerska wróciła do siebie i dziś znów jest jedną z najważniejszych zawodniczek w talii selekcjonera. Bez dwóch zdań jej doświadczenie będzie potrzebne podczas kolejnych meczów Ligi Narodów - z Brazylią i Japonią.