Stefano Lavarini przed sezonem reprezentacyjnym 2026, podobnie jak Nikola Grbić w męskiej kadrze, nie miał zbyt wielkiego komfortu, wybierając w zawodniczkach, które chciałby powołać do gry. Wiele gwiazd postanowiło bowiem dać sobie chwilę na odpoczynek, a Agnieszka Korneluk niespodziewanie zakończyła swoją karierę.

Niedawno okazało się, że gdyby tylko selekcjoner reprezentacji Polski zadzwonił wcześniej do Katarzyny Wenerskiej, od niej również usłyszałby odmowę. Zawodniczka grająca do tej pory w DevelopResie Rzeszów była w tak słabej kondycji psychicznej, że była skłonna nie przyjąć połowania, o czym opowiedziała w szczerej rozmowie z "TVP Sport" przed kilkoma tygodniami.

Po kolejnym przegranym finale TAURON Ligi, Wenerska nie ukrywała swojego rozgorycznia wprost twierdząc, że nie cieszy jej zdobycie srebrnego medalu mistrzostw Polski. - To czwarty srebrny medal, ale chyba ten boli najbardziej. Czegoś nam zabrakło. Z jednej strony byłyśmy daleko, a z drugiej blisko złota. Minął ponad tydzień od ostatniego meczu, a ja nadal nie czuję większej radości. Chyba wolałabym grać spotkania o brąz i je wygrać niż przegrać złoto - mówiła w maju "TVP Sport".

Stefano Lavarini: Mamy zbalansowane zawodniczki Polsat Sport

To, co działo się pod koniec sezonu w drużynie Wenerskiej, a także brak fenomenalnej formy w całym zespole sprawiły, że gwiazda polskiej kadry miała po prostu dość i zdecydowała, że musi zmienić otoczenie.

- W czasie rozgrywek miałam momenty, w których czułam, że nienawidzę siatkówki. Chyba potrzebowałam bodźca; tego, by coś w końcu się zmieniło, by nie było rutyny, w której tkwiłam 5 lat. To był dla mnie jednak bardzo dobry czas. W Rzeszowie rozwinęłam się jako rozgrywająca, będę ten okres bardzo dobrze wspominać. Nie zmienia to faktu, że ostatni sezon był tak trudny, że musiałam poczuć inny impuls - dodała.

Jej stan w tamtym momencie był tak zły, że w przypadku telefonu od selekcjonera, najpewniej odrzuciałby ona powołanie. - Miało to miejsce w lutym. Gdyby wtedy Stefano Lavarini do mnie zadzwonił, powiedziałabym mu, że doceniam jego propozycję, ale muszę odmówić, bo potrzebuję przerwy - ujawniła wtedy.

Na szczęście po zasłużonym odpoczynku, Wenerska wróciła do siebie i dziś znów jest jedną z najważniejszych zawodniczek w talii selekcjonera. Bez dwóch zdań jej doświadczenie będzie potrzebne podczas kolejnych meczów Ligi Narodów - z Brazylią i Japonią.

Katarzyna Wenerska (pierwsza z prawej) błyszczała w kadrze Stefano Lavariniego FOTO OLIMPIK/NurPhoto/NurPhoto via AFP/East News/Maciej Napora AFP

Stefano Lavarini ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Stefano Lavarini AA/ABACA East News





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