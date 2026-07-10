Reprezentacja Polski trzeci turniej fazy zasadniczej siatkarskiej Ligi Narodów rozgrywa w japońskiej Osace, tam drużyna prowadzona przez Stefano Lavariniego na inaugurację przegrała 1:3 z Turczynkami. Następnego dnia "Biało-Czerwone" zmierzyły się z Amerykankami, które były na dobrej drodze do przypieczętowania awansu do turnieju finałowego.

Amerykanki wcześniej bowiem wygrały aż 8 z 9 spotkań, uległy tylko w starciu z Kanadyjkami podczas pierwszego turnieju. Gdyby ograły polskie siatkarki, miałyby pewny udział w finałach. Podopieczne Lavariniego postawiły się jednak faworytkom i pokonały je po tie-breaku.

Zwycięstwo Polek nad USA nie umknęło uwadze redaktorom serwisu Volleyball World, czyli podmiotu działającego z nadania Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB). A tam już w tytule zwrócono uwagę na kapitalny wyczyn Magdaleny Stysiak. "Stysiak on fire" - ogłoszono w tytule, co można przetłumaczyć jako "Stysiak na fali" czy "Stysiak w gazie".

"Magdalena Stysiak i Julita Piasecka odegrały kluczową rolę w zwycięstwie Polski, zdobywając łącznie 59 punktów w tym meczu. Gwiazda ataku poprowadziła drużynę, zdobywając aż 34 punkty (28 ataków, pięć bloków, jeden as), podczas gdy przyjmująca dodała kolejne 25 punktów (24 ataki, jeden as)" - czytamy.

Magdalena Stysiak bohaterką meczu Polska - Stany Zjednoczone

Stysiak, która wywalczyła aż 34 punkty, poświęcono wiele uwagi. Jak zauważono, do tej pory polska atakująca zdobyła już 1306 punktów w Lidze Narodów, to daje jej trzecie miejsce w klasyfikacji wszech czasów tych rozgrywek po Britt Herbots i Ebrar Karakurt, które mają na swoim koncie po 1328 "oczek".

W tekście zacytowano też samą Stysiak, która podkreśliła dumę i radość z postawy swojej drużyny.

W tym roku wprowadziliśmy kilka zmian w naszym zespole i początek nie był łatwy. Dzisiaj graliśmy z niesamowitą drużyną i wspaniale było wygrać, ponieważ potrzebujemy punktów, aby zakwalifikować się do finału. Musimy podchodzić do każdego meczu z osobna i mam nadzieję, że w każdym z nich będziemy grać coraz lepiej

Polki w Osace zmierzą się jeszcze z Brazylijkami (w piątek 10 lipca o godz. 12:20 czasu polskiego) oraz Japonkami (w niedzielę 12 lipca, też o godz. 12:20). Po meczu z Amerykankami "Biało-Czerwone" z siedmioma zwycięstwami na koncie zajmują obecnie piąte miejsce w tabeli Ligi Narodów, a ta pozycja daje awans do finałów rozgrywek. A w nich, przypomnijmy, poza gospodyniami imprezy czyli Chinkami zagra siedem najwyżej sklasyfikowanych zespołów.





Liga Narodów. Magdalena Stysiak - 34 punkty w meczu z USA. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport