Godziny do meczu siatkarek, są wieści z polskiej kadry. "Od tego wszystko zależy"

Kiedy okazało się, że polskie siatkarki trafiły w ćwierćfinale Ligi Narodów na reprezentację Chin, działacze z obu krajów musieli uśmiechnąć się pod nosem. Zaledwie kilka dni wcześniej ogłoszono, że obie drużyny w ramach przygotowań do turnieju finałowego spotkają się w Radomiu. Mecz towarzyski niespodziewanie zmienił się więc w coś na kształt badania sił i taktycznych uników .

Ostatecznie to Polska zwyciężyła 3:1, ale z obu stron siatki słychać podobne wnioski: do tego wyniku nie ma co się przesadnie przywiązywać.