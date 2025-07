Godziny do meczu polskich siatkarek, a tu taki głos. Gwiazda kadry mówi wprost

Polskie siatkarki szykują się do rozpoczęcia trzeciego turnieju w ramach tegorocznej Ligi Narodów. Tym razem wystąpią w Japonii. Cel jest jasny, czego nie kryje Martyna Łukasik, przyjmująca kadry. - Wiedziałyśmy, że mamy kwalifikację do finałów, ale to nam nie wystarcza. Chcemy rozpocząć turniej finałowy z najwyższego możliwego miejsca - mówi siatkarka, dla której to będą pierwsze występy przed japońskimi kibicami. "Biało-Czerwone" zaczną w środę od meczu Polska - Korea Południowa.