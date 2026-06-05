Gigant siatkówki upokorzony w Lidze Narodów. Awans Polek w rankingu FIVB

Katarzyna Koprowicz

Oprac.: Katarzyna Koprowicz

Siatkarska Liga Narodów ledwo się rozpoczęła, a już byliśmy świadkami kilku dużych niespodzianek. Jedną z nich jest to, co wydarzyło się w drugim meczu reprezentacji Turcji, czyli giganta tej dyscypliny i aktualnego wicemistrza świata. Podopieczne Daniele Santarelliego zostały wręcz upokorzone, bo nie dość, że przegrały w trzech setach, to jeszcze w dwóch z nich nie przekroczyły bariery 20 punktów. Potknięcie faworytek to bardzo dobra wiadomość dla Polek. Oto szczegóły.

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Siatkarki reprezentacji Turcjivolleyballworld.commateriały prasowe

Polskie siatkarki wygrały dwa pierwsze mecze fazy zasadniczej Ligi Narodów (3:2 z Belgią i 3:0 z Czechami), udanie rozpoczynając tegoroczne rozgrywki. "Biało-Czerwone" rywalizują w chińskim Nankinie, tam jeszcze w piątek zmierzą się z Serbkami, a w niedzielę z Chinkami. Równolegle walka o punkty toczy się w Kanadzie, a konkretnie w Quebecu, oraz w brazylijskiej Brasilii.

W Qubecu już doszło do jednej niespodzianki, Kanadyjki ograły bowiem aktualne wicemistrzynie olimpijskie, czyli Amerykanki. Nie jest to jedyna sensacja w pierwszych meczach fazy zasadniczej, do takiej doszło bowiem również w Brazylii, w meczu Turczynek. Drużyna prowadzona przez Daniele Santarelliego to w ostatnich latach gigant siatkówki - aktualny mistrz Europy i wicemistrz świata, czwarta drużyna igrzysk olimpijskich w Paryżu. A teraz nie uniknęła wpadki.

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Sensacja w Lidze Narodów, faworytki ograne. Rośnie strata do Polek

Katarzyna Koprowicz
Katarzyna Koprowicz

Liga Narodów siatkarek. Sensacja w meczu Turcja - Holandia

Turczynki już w pierwszym meczu miały problemy, reprezentację Dominikany pokonały dopiero po tie-breaku. W drugim zmierzyły się z kolei z Holenderkami, ósmą drużyną rankingu FIVB, która wprawdzie w 2023 roku wywalczyła brąz mistrzostw Europy, ale rok później nie wyszła z grupy na igrzyskach, przed rokiem z kolei pożegnała się z mistrzostwami świata na etapie ćwierćfinału.

Holenderki na inaugurację zmagań przegrały 1:3 z Brazylijkami, czyli aktualnymi wiceliderkami rankingu FIVB. Przed starciem z Turczynkami ciężko je było upatrywać w roli faworytek, a mimo to sprawiły ogromną niespodziankę. "Pomarańczowe" w pierwszym secie od stanu 16:16 ciągle znajdowały się na prowadzeniu, ostatecznie wygrały 25:23. A w dwóch kolejnych partiach wręcz upokorzyły rywalki, wygrały 25:17 i 25:18, cały mecz 3:0.

Porażkę faworytek odnotowano w oficjalnym serwisie Volleyball World, odpowiadającym za promocję siatkówki i działającym z ramienia FIVB. "W grupie rozgrywanej w brazylijskiej Brasílii doszło do niespodzianki: Holandia pokonała w trzech setach (25-23, 25-17, 25-18) zajmującą 3. miejsce w rankingu FIVB Turcję" - czytamy.

Młoda atakująca Helena Kok (21 lat) zaprezentowała się znakomicie i poprowadziła do zwycięstwa drużynę Holandii z 17 punktami (15 punktów z ataku, dwa bloki), wspomagana przez atakującą Elles Dambrink (12) i środkową Indy Baijens (11)
dodano.

Porażka Turczynek to dobra wiadomość dla Polek, bowiem to właśnie ta reprezentacja wyprzedzała "Biało-Czerwone" w rankingu FIVB. Porażka z Holenderkami kosztowała Turczynki stratę aż 15.14 pkt i spadek na czwarte miejsce, za plecy podopiecznych Stefano Lavariniego. Polki muszą wygrać z Serbkami, by obronić miejsce na podium.

Tabela rankingowa prezentująca dziesięć najlepszych drużyn narodowych według wyniku punktowego, z Włochami na pierwszym miejscu, Brazylią na drugim i Polską na trzecim, wraz z flagami państw i liczbą zdobytych punktów.
Ranking FIVB po porażce Turczynek z Holenderkamivolleyballworld.commateriał zewnętrzny

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