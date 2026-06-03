FIVB reaguje po zwycięstwie Polek. Aż trudno uwierzyć, oto "nagroda"

Spokojna część sezonu z kadrami narodowymi w rolach głównych oficjalnie dobiegła już końca. Dziś do akcji wkroczyły zawodniczki Stefano Lavariniego. "Jest jeszcze czas na to, żeby zgrać się ze sobą i żeby poczuć taki feeling w drużynie, który da nam większą pewność siebie jako zespół i pozwoli też nowym zawodniczkom wejść do tej kadry i znaleźć w niej dla siebie miejsce" - mówiła przed wylotem do Chin Julia Szczurowska w rozmowie z Interia Sport.

I te słowa znalazły swoje potwierdzenie od godziny 5:30 naszego czasu. Pierwszy set co prawda "Biało-Czerwone" rozegrały świetnie, pozwalając przeciwniczkom na zdobycie dwudziestu punktów. Od kolejnej partii zaczęły się jednak schody. Niżej notowane Belgijki doprowadziły do remisu, następnie miały chrapkę na uzyskanie prowadzenia. Ostatecznie kibice kadry Lavariniego odetchnęli z ulgą, bo nasze rodaczki ponownie znalazły się z przodu, triumfując 25:23.

Wielka ulga Polek. Belgijki pokonane po tie-breaku

Nerwowo było także w czwartej odsłonie, faworytki ją przegrały, dlatego do wyłonienia zwyciężczyń potrzebowano tie-breka. Ten padł łupem brązowych medalistek poprzedniej edycji, dzięki czemu zdobyły dwa punkty do tabeli. A jak sprawa ma się w przypadku rankingu FIVB? Międzynarodowa federacja nie rozpieściła "Biało-Czerwonych". Konto podopiecznych Stefano Lavariniego zasiliło łącznie symboliczne 0,01 "oczka". Polki dalej plasują się więc na czwartym miejscu w tym prestiżowym zestawieniu.

Czołową trójkę tworzą odpowiednio: Włoszki, Brazylijki oraz Turczynki. Dla porównania Belgia znajduje się dopiero na czternastej lokacie. Właśnie dlatego za zwycięstwo "Biało-Czerwone" otrzymały tak mało punktów. Jedynie triumf 3:0 dałby im nieco ponad dwa "oczka". Szansa na kolejną zdobycz już jutro. O godzinie 9:00 Polki rozpoczną batalię z Czeszkami. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

Czołowa piątka rankingu FIVB po meczu Polek:

1. Włochy - 484,15 punktu

2. Brazylia - 428

3. Turcja - 368,09

4. Polska - 359,86

5. Japonia - 346,26

Stefano Lavarini i Martyna Czyrniańska ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Stefano Lavarini FOTO OLIMPIK/ NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Stefano Lavarini ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News





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