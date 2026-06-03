FIVB reaguje po zwycięstwie Polek. Aż trudno uwierzyć, oto "nagroda"

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

W środowy poranek naszego czasu reprezentacja Polski kobiet w siatkówce zainaugurowała tegoroczne występy w Lidze Narodów. Dość niespodziewanie, podopieczne Stefano Lavariniego męczyły się z Belgijkami. Rywalki urwały nam aż dwa sety i miały nawet apetyt na więcej. Rozegranie tie-breaka wpłynęło na ranking FIVB. Oto ile dokładnie punktów otrzymały "Biało-Czerwone".

Polska siatkarka w zielono-białym stroju wykonuje zagrywkę, w tle trener drużyny w niebieskim ubraniu.
Polki dopiero po tie-breaku pokonały Belgijki na start Ligi Narodów 2026volleyballworld.commateriał zewnętrzny

Spokojna część sezonu z kadrami narodowymi w rolach głównych oficjalnie dobiegła już końca. Dziś do akcji wkroczyły zawodniczki Stefano Lavariniego. "Jest jeszcze czas na to, żeby zgrać się ze sobą i żeby poczuć taki feeling w drużynie, który da nam większą pewność siebie jako zespół i pozwoli też nowym zawodniczkom wejść do tej kadry i znaleźć w niej dla siebie miejsce" - mówiła przed wylotem do Chin Julia Szczurowska w rozmowie z Interia Sport.

I te słowa znalazły swoje potwierdzenie od godziny 5:30 naszego czasu. Pierwszy set co prawda "Biało-Czerwone" rozegrały świetnie, pozwalając przeciwniczkom na zdobycie dwudziestu punktów. Od kolejnej partii zaczęły się jednak schody. Niżej notowane Belgijki doprowadziły do remisu, następnie miały chrapkę na uzyskanie prowadzenia. Ostatecznie kibice kadry Lavariniego odetchnęli z ulgą, bo nasze rodaczki ponownie znalazły się z przodu, triumfując 25:23.

Wielka ulga Polek. Belgijki pokonane po tie-breaku

Nerwowo było także w czwartej odsłonie, faworytki ją przegrały, dlatego do wyłonienia zwyciężczyń potrzebowano tie-breka. Ten padł łupem brązowych medalistek poprzedniej edycji, dzięki czemu zdobyły dwa punkty do tabeli. A jak sprawa ma się w przypadku rankingu FIVB? Międzynarodowa federacja nie rozpieściła "Biało-Czerwonych". Konto podopiecznych Stefano Lavariniego zasiliło łącznie symboliczne 0,01 "oczka". Polki dalej plasują się więc na czwartym miejscu w tym prestiżowym zestawieniu.

Czołową trójkę tworzą odpowiednio: Włoszki, Brazylijki oraz Turczynki. Dla porównania Belgia znajduje się dopiero na czternastej lokacie. Właśnie dlatego za zwycięstwo "Biało-Czerwone" otrzymały tak mało punktów. Jedynie triumf 3:0 dałby im nieco ponad dwa "oczka". Szansa na kolejną zdobycz już jutro. O godzinie 9:00 Polki rozpoczną batalię z Czeszkami. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

Czołowa piątka rankingu FIVB po meczu Polek:

1. Włochy - 484,15 punktu

2. Brazylia - 428

3. Turcja - 368,09

4. Polska - 359,86

5. Japonia - 346,26

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Stefano Lavarini i Martyna Czyrniańska
Stefano Lavarini i Martyna CzyrniańskaANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News
Stefano Lavarini
Stefano LavariniFOTO OLIMPIK/ NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Trener polskiej reprezentacji siatkówki ubrany w biało-czerwoną koszulkę z logotypami sponsorów trzymający dokument lub tablet, stojący na tle rozmazanego tłumu kibiców.
Stefano LavariniANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News


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