Tegoroczna edycja Ligi Narodów siatkarek zakończyła się pasjonującym finałem. Po czterech setach pełnych walki i zwrotów akcji triumfowała w nim reprezentacja Turcji, która pokonała 3:1 drużynę Brazylii.

Dla Turczynek to drugi w historii triumf w tych rozgrywkach. I spory zastrzyk do rankingu FIVB. Wygrana w czterech setach oznacza bowiem aż 9,42 punktu do dorobku zespołu. Dzięki temu Turcja umocniła się na trzecim miejscu zestawienia. Nie dość, że sporo zyskała, to jeszcze tyle samo odrobiła do pokonanych Brazylijek. To one są bowiem drugie w rankingu, różnica między tymi drużynami zmalała do nieco ponad 15 punktów.

Polskie siatkarki coraz dalej od podium rankingu FIVB. Turczynki się umacniają

Triumf Turcji sprawia także, że rośnie dystans reprezentacji Polski do podium zestawienia. Jeszcze na początku czerwca "Biało-Czerwone", po udanej inauguracji Ligi Narodów, zajmowały trzecie miejsce w rankingu FIVB. Kolejne wyniki zepchnęły jednak kadrę Lavariniego na piątą pozycję.

Aktualnie Polska ma na koncie 338,37 punktu, co oznacza, że do trzecich Turczynek traci już 49,98 punktu. Między tymi drużynami znajduje się jeszcze czwarta reprezentacja USA, najlepsza w fazie zasadniczej Ligi Narodów, która niespodziewanie przegrała ćwierćfinał w Makau z Chinami.

Czołówka rankingu FIVB po finale Ligi Narodów siatkarek volleyballworld.com materiał zewnętrzny

Polki nie mogły w ostatnich dniach poprawić swojej pozycji i dorobku punktowego, bo do turnieju finałowego się nie zakwalifikowały. Zdecydowała o tym porażka 2:3 z Japonią na koniec fazy zasadniczej.

Ranking FIVB pod lupą. To dlatego warto zbierać w nim punkty

Liderkami zestawienia pozostają Włoszki. Mistrzynie olimpijskie nie obroniły tytułu w Lidze Narodów, w któej triumfowały przed rokiem, ale i tak nadal mają ponad 47 punktów przewagi nad drugimi Brazylijkami.

Dlaczego miejsce w rankingu FIVB jest ważne? To on może otworzyć drzwi do awansu na igrzyska olimpijskie. Poza mistrzami kontynentów i najlepszymi zespołami przyszłorocznych mistrzostw świata to właśnie najlepsze drużyny z tej klasyfikacji otrzymają przepustki na turniej w Los Angeles w 2028 r. Wpływ na punktację ma każde oficjalne spotkanie międzynarodowe - więcej można zyskać za zwycięstwa z wysoko klasyfikowanymi drużynami, porażki ze słabszymi to zaś większe straty.

Polska na swoje miejsce i dorobek będzie pracować już za miesiąc. Wówczas Polki zagrają bowiem w mistrzostwach Europy. Grupa A z nimi w składzie będzie rywalizować w Stambule. I już na tym etapie "Biało-Czerwone" zagrają z Turczynkami, obrończyniami tytułu i świeżo upieczonymi triumfatorkami Ligi Narodów.

Stefano Lavarini ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Magdalena Stysiak Andrzej Iwańczuk / REPORTER East News

Melissa Vargas, największa gwiazda reprezentacji Turcji volleyballworld.com materiały prasowe





Siatkarki reprezentacji Włoch z brązowym medalem Ligi Narodów Polsat Sport