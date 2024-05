Polskie siatkarki przed rokiem sięgnęły po brązowy medal Ligi Narodów, a od początku tegorocznej edycji rozgrywek potwierdzają, że ten sukces nie był dziełem przypadku. "Biało-Czerwone", które mają już zapewniony awans na igrzyska w Paryżu i trwające zmagania mogą traktować przede wszystkim jako element przygotowań do turnieju olimpijskiego, w tureckiej Antalyi nie miały sobie równych.

Zespół prowadzony przez Stefano Lavariniego wygrał wszystkie cztery spotkania i to bez straty seta - Polki najpierw ograły Włoszki, później Francuzki i Holenderki, a w ostatnim meczu Japonki. Po pierwszym turnieju Ligi Narodów przewodzą stawce składającej się z 16 zespołów , wyprzedzając w tabeli Brazylijki i Chinki. Na tym nie koniec świetnych wiadomości - "Biało-Czerwone" po turnieju w Turcji zajmują trzecie miejsce w rankingu FIVB , co dla naszej żeńskiej kadry jest historycznym wynikiem.

Polskiej kadry nie omijają jednak problemy. W meczu z Japonią zabrało Agnieszki Korneluk , która po meczu z Holandią zgłosiła drobny uraz. Jak w rozmowie z Polsatem Sport wyjaśnił Stefano Lavarini, środkowa reprezentacji powinna wkrótce wrócić do gry.

"Nie jestem lekarzem. Ale z tego, co powiedział mi doktor, to coś, czym nie trzeba się zbytnio martwić. Potrzeba trochę uwagi w najbliższych dniach, trochę odpoczynku, i spodziewam się, że niedługo będzie z powrotem" - tłumaczył.

Polskie siatkarki wygrały z Japonią. Stysiak o trudach meczu