Dwie gwiazdy w kadrze dzielą się grą. Jasna ocena polskiej siatkarki

Odzyskuję rytm grania. To bardzo fajne, bo myślę, że trener zawsze trafił ze zmianami. Czy to ze mną, czy z Malwiną, czy z Kasią Wenerską, czy z Alą Grabką. Musimy być tak samo zgrane, trener powtarza to na treningach. Nie wiadomo, jaka sytuacja się wydarzy. Nie ma podstawowej szóstki, ta, która jest w lepszej dyspozycji w danym dniu, wychodzi i daje z siebie sto procent. To się do tej pory udawało

"Mogę powiedzieć sama za siebie, po tym bardzo ciężkim dla mnie sezonie, że dwa turnieje Ligi Narodów zaliczę sobie na plus, a ten w Japonii na minus . Teraz czuję się dobrze i myślę, że to przełoży się na boisko" - zapowiada siatkarka.

" Nigdy nie klasyfikowaliśmy siatkarek tak bardzo . Po prostu liczymy na to, by wszyscy byli gotowi grać najlepiej dla interesów reprezentacji. Mamy szczęście, że mamy w drużynie dziewczyny, które robią wszystko dla kadry, są jej oddane. Chcę więc się na tym skupić. Wszyscy widzą, które zawodniczki grają częściej. Mi zależy na tym, żeby Polska wygrywała, nieważne, kto gra" - ucina selekcjoner.

"Zespół co roku się rozwija, co roku są inne, młodsze zawodniczki. Trener dał szansę gry wszystkim i o to w tym chodzi. Nie każdy wejdzie do reprezentacji i od razu będzie grać "wow", nie będzie popełniać błędów. Każdy potrzebuje czasu, to normalne. Skład jest nowy, ale energia i ambicja te same. Kluczem jest mental, który zaszczepił w nas trener Lavarini" - zaznacza Stysiak.