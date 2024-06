Dla kadry siatkarek jest jak Wilfredo Leon dla siatkarzy. Wielkie wzmocnienie "Biało-Czerwonych"

Pojawiły się pierwsze oznaki bolesności brzucha i dmuchaliśmy na zimne. Pojechałam do Polski sprawdzić, jak wygląda sytuacja. Okazało się, że jestem do gry, wróciłam więc do drużyny. Przez cały czas trenowałam, teraz jestem z drużyną i daję z siebie sto procent w każdym momencie, w którym jestem na boisku. Problemy zdrowotne nie stoją mi już na drodze

~ zapewnia Czyrniańska.