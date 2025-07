Deklasacja w Lidze Narodów. Potęga pokazała moc, polskie siatkarki strącone z podium

W środę wieczorem w holenderskim Apeldoorn swój mecz rozgrywały bowiem Turczynki , które w rankingu FIVB plasowały się tuż za Polkami, ze stratą zaledwie 0.51 pkt do naszej drużyny. Mistrzynie Europy z 2023 roku w pierwszym meczu zmierzyły się z Holenderkami, wręcz deklasując gospodynie turnieju. Dały im ugrać kolejno 19, 16 i 21 punktów, w żadnym z setów nie dopuszczając do nerwowej końcówki.

Turczynki, by wyprzedzić Polki w rankingu FIVB, potrzebowały zwycięstwa w rozmiarze 3:0 lub 3:1. Warunek spełniły, na ich konto trafiło 4.5 pkt, co oznacza, że to one obecnie plasują się na podium zestawienia, z przewagą niemal czterech "oczek" nad naszą reprezentacją.