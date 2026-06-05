Po dwóch wygranych z Belgią i Czechami, po raz pierwszy w tym sezonie polskim siatkarkom przyszło się mierzyć z drużyną ze światowej czołówki. Mimo nieudanego poprzedniego sezonu i braku Tijany Bosković, Serbki pozostają mocną ekipą - to aktualne wicemistrzynie Europy, turniej w Chinach zaczęły od wygranej 3:0 z Tajlandią.

W turnieju towarzyskim przed startem Ligi Narodów "Biało-Czerwone" ograły Serbię w trzech setach, ale tym razem drużyna z Bałkanów wystąpiła w znacznie mocniejszym składzie. Najważniejszym punktem drużyny w pierwszym secie była środkowa Maja Aleksić, która zdobyła w nim sześć punktów.

Serbki zupełnie zdominowały bowiem inauguracyjną partię. Trener polskiej kadry Stefano Lavarini zdecydował się na trzy zmiany w podstawowym składzie - szansę dostały rozgrywająca Alicja Grabka, przyjmująca Julita Piasecka i debiutująca w tym sezonie w dorosłej kadrze środkowa Maja Koput.

Ale w pierwszej partii na wysokim poziomie zagrała tylko atakująca Julia Szczurowska. Zdobyła osiem punktów i gdyby nie ona, Polska przegrałaby wyżej niż 17:25.

Kiepski start, a potem taka reakcja Polek. Monika Lampkowska pomogła odmienić losy seta

Drugi set to jednak zupełna zmiana sytuacji na boisku. Od początku nacisnęły Polki, po zagraniu Martyny Łukasik prowadziły 6:2. Punkt do przewagi dołożył as serwisowy Szczurowskiej, w pewnym momencie różnica sięgnęła sześciu punktów.

Ale potem zaczęła maleć, przy stanie 11:8 Lavarini wykorzystał pierwszą przerwę. Wkrótce Serbki zmniejszyły straty do zaledwie punktu. Selekcjoner polskiej kadry zdecydował się na zmianę, za Łukasik na boisko weszła Monika Lampkowska, i nagle gra "Biało-Czerwonych" zupełnie się odmieniła. Przyjmująca zdobyła dwa punkty i pomogła w przyjęciu, tempa nie zwolniła Szczurowska - dziewięć "oczek" w drugim secie - i Polska wygrała 25:19.

Lavarini pozostawił na boisku Lampkowską, a trzeciego seta od efektownego bloku rozpoczęła Koput. Wkrótce dwupunktowe prowadzenie drużynie narodowej dał kolejny as serwisowy Szczurowskiej. Przy stanie 9:6 dla Polski mocno poirytowany trener rywalek Zoran Terzić poprosił o przerwę.

I z czasem gra Serbii zaczęła wyglądać lepiej. Po efektownym kontrataku wykończonym przez Aleksandrę Uzelac Polska prowadziła już tylko 14:13. "Biało-Czerwone" wytrzymały jednak napór rywalek. Jeszcze jedną punktową zagrywką błysnęła Szczurowska, w czasie podwójnej zmiany pomogła rezerwowa atakująca Oliwia Sieradzka. I Polki znów wygrały wysoko, 25:18.

Kapitalny występ Julii Szczurowskiej. I Polska znów wygrywa w Lidze Narodów

Początek czwartego seta był już wyrównany, choć Serbia po ataku Uzelac objęła prowadzenie 7:5. Kiedy jednak serbską gwiazdę zablokowała Anna Obiała, Polki błyskawicznie doprowadziły do remisu 8:8. Po chwili jednak Serbki znów odskoczyły na dwa punkty.

Dwóch ataków w krótkim odstępie czasu nie skończyła Szczurowska, ale w ofensywie nie zawodziły Piasecka i Lampkowska. W końcu jednak serbski blok powiększył różnicę do trzech punktów. Tyle że po chwili rywalkom odpowiedziała Szczurowska - przekroczyła granicę 30 zdobytych punktów - i wynik znów zbliżył się do remisu. Końcówkę wygrała jednak drużyna z Bałkanów - 25:22.

I w tie-breaku, drugim dla Polski w czasie turnieju w Chinach, to Serbki pierwsze odskoczyły - prowadziły 5:3. "Biało-Czerwone" doprowadziły do remisu 6:6, kiedy w obronie błysnęła Lampkowska, a w ataku Szczurowska. Od tej pory trwała już walka punkt za punkt. Polkom brakowało skuteczności w ataku, ale tuż przed końcem partii objęły prowadzenie po tym, jak Branka Tica dotknęła siatki. Zdecydowała gra na przewagi, w niej Polska wygrała 17:15 i pozostaje niepokonana.

Sobota będzie dla reprezentacji Polski dniem przerwy. Pierwszy turniej Ligi Narodów "Biało-Czerwone" zakończą w niedzielę, gdy zagrają z Chinkami.

Polskie siatkarki, na środku Martyna Łukasik VolleyballWorld materiały prasowe

Magdalena Jurczyk (z lewej) i Julia Szczurowska VolleyballWorld materiały prasowe

Julita Piasecka STARSPORT/Shutterstock/Rex Features East News





Martyna Łukasik: Znajdujemy swój rytm Polsat Sport