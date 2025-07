Cios na początek, gigant zaskoczony w Lidze Narodów. Polskie siatkarki już czekają

"Biało-Czerwone" wygrały 3:1 , co z jednej strony cieszy, ale z drugiej strony w starciu z jedną z najsłabszych drużyn w stawce można było spodziewać się pewniejszego zwycięstwa w trzech setach. Polki wciąż jednak mają nad czym pracować, o czym po spotkaniu mówił Stefano Lavarini.

"Musimy wiele nauczyć się o tym, jak technicznie podchodzić do bloku. Mecz przeciwko zespołowi takiemu jak Korea pokazuje nam, że jakość techniczna jest bardzo ważna. (…) Mieliśmy swoje problemy na początku. Musimy lepiej nakładać presję od początku na kolejnych rywali" - podkreślał włoski szkoleniowiec.

Podopieczne Lavariniego następny mecz rozegrają w piątek 11 lipca, kiedy to o godz. 12:20 czasu polskiego zmierzą się z Brazylijkami. Najbliższe rywalki Polek na inaugurację turnieju w Chibie pokonały Bułgarki , z kolei w czwartek zmierzyły się z Francuzkami. "Canarinhos" były zdecydowanymi faworytkami tego starcia, ponieważ w tegorocznej Lidze Narodów przegrały tylko jeden mecz, z kolei Francuzki aż sześciokrotnie schodziły z parkietu pokonane (ostatnio w Chibie zostały rozbite przez Japonki) i mogą mieć problem z kwalifikacją do turnieju finałowego.

Starcie "Trójkolorowych" z Brazylijkami rozpoczęło się od sporej niespodzianki, bo to ekipa z Europy lepiej weszła w mecz. Francuzki szybko wypracowały przewagę, która w pewnym momencie wynosiła aż siedem punktów (10:3). "Canarinhos" rozkręcały się z akcji na akcję, ale były w stanie jedynie zminimalizować straty - ani razu nie udało im się doprowadzić do remisu. Ostatecznie "Trójkolorowe" wygrały 25:23.

Emocji nie brakowało także w trzecim secie - Brazylijki miały problem z grą blokiem, nie były w stanie zatrzymać świetnie dysponowanej Helene Cazaute, a Francuzki regularnie wychodziły na prowadzenie. Trener "Canarinhos" Jose Roberto Guimares przy stanie 17:15 dla rywalek poprosił o czas wiedząc, że zbliża się kluczowy moment seta i musi zrobić coś, by jego zawodniczki grały lepiej. Po chwili ponownie musiał ponownie poprosić o przerwę, bo Francuzki kapitalnie popracowały w ataku i powiększyły przewagę do czterech "oczek". "Trójkolorowe" grały luźniej, rywalki z kolei w dalszym ciągu miały kłopoty w przyjęciu, przez co już nie odwróciły losów partii, przegrywając ją 17:25.