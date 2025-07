Nie był to łatwy bój ćwierćfinałowy z Chinkami . Można powiedzieć, że to Azjatki miały mecz pod kontrolą, ale losy tego spotkania odwróciły rezerwowe.

Malwina Smarzek: - Pomimo tego, że wygrałyśmy z Chinkami na ich terenie i kilka dni temu w Radomiu w towarzyskim meczu, to spodziewałam się takiego meczu w ćwierćfinale. Atlas Arena pełna swoich kibiców zawsze robi wrażenie. Widać było u nas trochę stresu z tego powodu. Było elektrycznie na boisku. Chinki na pewno dużo lepiej grały od nas zagrywką i lepiej w obronie, co nie jest dużym zaskoczeniem. My, szczególnie na początku meczu, grałyśmy łatwą zagrywką. Dzięki temu Chinki miały wszystko na perfekcyjnym przyjęciu. Pokazały trochę tej azjatyckiej siatkówki. Było nerwowo. Wszyscy jednak odetchnęli, bo chyba nikt by nie chciał, by sobota i niedziela były w Łodzi bez Polek.