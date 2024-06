Burza po porażce z Włoszkami. Polki zostały skrzywdzone? Gwiazda nie gryzła się w język

Zwycięstwo z Turcją, a potem brutalna weryfikacja. Włoszki rozbiły biało-czerwone

Polki skrzywdzone przed meczem z Włoszkami? "To jest niesprawiedliwe"

- Myślę, że miałyśmy problem w każdy elemencie - i w przyjęciu i w ataku, gdzie nasze wybory nie był dobre. Dzisiaj to Włoszki zasłużyły na to, żeby być w finale. Wynik to pokazał. My teraz myślimy już o spotkaniu o trzecie miejsce i na tym się skupiamy - podkreśliła środkowa biało-czerwonych.

- Uważam, że jest to po prostu niesprawiedliwe, ale nie powinnyśmy wszystkiego na to zwalać. To jaki był wynik, jaka była nasza postawa, nie było to przez to. Uważam jednak, że nie jest łatwo rozegrać takie spotkanie, a Włoszki okazały się trudnymi rywalkami. Potrzebna jest w końcu regeneracja po tak ciężkim meczu, jaki zagrałyśmy z Turczynkami - dodała 28-latka.