Polska - Brazylia w Lidze Narodów Kobiet. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: piątek, 10 lipca 2026 godz. 12:20
W nadchodzącym spotkaniu Ligi Narodów reprezentacja Polski zmierzy się z wymagającą drużyną Brazylii. Obie ekipy od lat rywalizują ze sobą na najwyższym poziomie, co gwarantuje ogromne emocje i zaciętą walkę o każdą piłkę. Dla trenerów obu kadr będzie to kluczowy sprawdzian aktualnej formy zawodników oraz idealna okazja do przetestowania kluczowych założeń taktycznych przed kolejnymi ważnymi wyzwaniami. Kibice mogą spodziewać się widowiska stojącego na najwyższym sportowym poziomie. Zapraszamy na relację live