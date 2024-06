Ważna zmiana w Lidze Narodów. Polacy w roli głównej, jest powód do radości

Starcie z Japonią zapowiadało się ekscytująco, ale tylko na trybunach . Te tradycyjnie wypełniły się po brzegi kibicami kochającymi siatkówkę. Do pełni szczęścia miejscowym sympatykom zabrakło największych gwiazd na boisku po stronie gospodarzy. Trener Philippe Blain dał odpocząć części ważnych graczy. W kwadracie dla rezerwowych pojawili się między innymi Ran Takahashi czy Yuki Ishikawa. Z urazem walczy natomiast Masahiro Sekita. Selekcjoner nie chciał więc pogarszać sprawy i nie igrał z ogniem, mając na uwadze nadchodzące igrzyska olimpijskie w Paryżu.

"Widziałem dosłownie parę akcji, chciałem zobaczyć. Bartek Kurek mówił nam, że reagują specyficznie, inaczej. I faktycznie praktycznie po każdej akcji jest jakaś reakcja całej publiczności, to coś innego" - mówił przed spotkaniem podekscytowany atmosferą Jan Firlej. "Robi to duże wrażenie. Cieszę się, bo nie zawsze jest pełna publika. A przy pełnej hali dużo lepiej się gra, kiedy są emocje, ludzie się cieszą, jak zrobisz coś ciekawego na boisku. Nas to napędza" - dodawał Norbert Huber.