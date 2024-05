Polscy siatkarze wyróżnieni, wyjątkowy rok. Pierwszy raz w historii

Nikola Grbić jako selekcjoner reprezentacji Polski siatkarzy przyzwyczaił siebie i kibiców do osiągania kolejnych sukcesów. Serbski szkoleniowiec naszą kadrę przejął po erze Vitala Heynena , który miał olbrzymią sympatię u kibiców, a wynik w większości imprez również się zgadzały. Grbić zdecydowanie nie stawiał na populistyczne rozwiązania, więc musiał być przekonany do swojej wizji. Przykładem tego jest choćby odrzucenie Fabiana Drzyzgi i postawienie na Marcina Janusza .

To nie był oczywisty wybór, ale się sprawdził. Jak na razie Serb w naszej kadrze sprawdza się doskonale. Gdy popatrzymy na karierę Grbicia w roli selekcjonera Biało-Czerwonych, to jest ona absolutnie imponująca. We wszystkich turniejach, do których w tym czasie Polska przystępowała, kończyła na miejscu medalowym. Najlepszy pod tym względem był oczywiście poprzedni rok, gdy Polska wygrała wszystko, co tylko było do wygrania, a przy okazji zerwała z "klątwą Słowenii na mistrzostwach Europy".