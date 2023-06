Ostra pogadanka w szatni Polaków. Nikola Grbić nie krył niezadowolenia

Ostra pogadanka w szatni Polaków. Złość Grbicia

"Mieliśmy małą pogadankę w szatni. Byłem dość ostry, ale zależało mi na tym, by gracze zrozumieli to, co chciałem przekazać. Powiedziałem, że jeśli wyjdziemy z takim nastawieniem na boisko i trafimy na drużynę, która będzie chciała wygrać bardziej niż my, a do tego zagramy bez próby wyjścia z trudniej sytuacji, to nie będziemy na drodze, na której chciałbym, żebyśmy byli. Nie podobało mi się wcale to, jak zachowywaliśmy się na boisku, nie lubiłem naszej energii i tego, jak nie potrafiliśmy wykonać rzeczy, które przygotowaliśmy sobie przed meczem" - grzmiał selekcjoner Polaków.