Fatalne obrazki w Lidze Narodów. Polacy uratowali sytuację

Polski kibic siatkówki przyzwyczajony jest do tego, że przy każdej okazji do oglądania występów Biało-Czerwonych, hale w naszym kraju są wypełnione po brzegi i więcej jest tych fanów, którzy nie zdążyli wykupić biletu, niż tych, którym ta sztuka się udała i mogli oglądać poszczególne mecze z wysokości trybun.

W związku z tym, gdy nasza kadra jedzie gdzieś, gdzie kultura siatkówki nie jest tak rozpowszechniona, jak w Polsce, to polscy siatkarze, patrząc na trybuny, mają prawo być nieco zaskoczeni tym, co widzą na około, grając bowiem w Biało-Czerwonych barwach oraz w PlusLidze mają prawo przyzwyczaić się do kompletów kibiców.