Reprezentacja Polski siatkarzy miała w tym roku pewny awans do finałów Ligi Narodów . Te bowiem odbywają się w Gdańsku. Przeciwnie do poprzednich lat gospodarz nie był jednak rozstawiony z numerem pierwszym. Biało-Czerwoni wobec tego trafili na trudnego rywala. W ćwierćfinale bowiem zespół prowadzony przez Nikolę Grbicia trafił na Brazylię, z którą nigdy nie gra się łatwo.

Zaskakujące zagranie Wilfredo Leona w Lidze Narodów

Widać to było już od pierwszej piłki szczególnie na zagrywce . Każdy kolejny siatkarz szedł do pola serwisowego, aby huknąć na drugą stronę, tak żeby Brazylijczycy jedynie mogli starać się utrzymać piłkę w grze. Najbardziej w całej tej sytuacji zaskoczył jednak Wilfredo Leon . Akurat po tym siatkarzu wszyscy mogli oczekiwać, że piłka poleci na drugą stronę z prędkością powyżej 120 km/h .

Leon zaskoczył absolutnie wszystkich. Polski przyjmujący zastosował zagrywkę, której w naszej kadrze, w ważnym meczu, jeszcze nie pokazał. Leon zdecydował się bowiem na serwis float z miejsca. Jednym słowem posłał na stronę Brazylii przysłowiowy siatkarski "balonik". Rywale byli jednak na tyle zdezorientowani całą sytuacją, że przyjęcie było bardzo dalekie od dobrego. Co najważniejsze, Polska punkt wygrała blokiem. Zagrywka Leona więc przyniosła skutek. Rozbrajająca była reakcja Tomasza Fornala, który sam chyba nie dowierzał, w to, co zobaczył.