Polki są rewelacją tegorocznej edycji Ligi Narodów, bo najpierw w świetnym stylu wygrały fazę zasadniczą, a dobrą dyspozycję potwierdziła zwycięstwem nad Niemkami w ćwierćfinale rozgrywek. Na drodze do finału stanęły z kolei Chinki i to właśnie one przerwały piękny sen Polek. Rywalki szczególnie znakomicie prezentowały się w defensywie, co odbiło się na wyniku w pierwszym secie. Dwa pozostałe były już zdecydowanie bardziej wyrównane, ale w obu przypadkach skuteczniejsze były Chinki i to one zagrają w wielkim finale.