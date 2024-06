Kluczowy sprawdzian dla Polek, gwiazda deklaruje. "Czekamy na to od początku"

Do czasu spotkania z Brazylią reprezentacja Polski kobiet szła w Lidze Narodów jak burza. Podopieczne Stefano Lavariniego rozbijały kolejne rywalki, a sześć z ośmiu meczów zakończyły rezultatem 3:0. Biało-czerwone pokonały m.in. mistrzynie olimpijskie - Amerykanki , a także 4. drużynę ubiegłorocznych mistrzostw Europy - Włoszki.

Brazylijki przerwały passę Polek. Bilans biało-czerwonych i tak robi wrażenie

Dopiero Brazylijki przerwały passę kolejnych zwycięstw Polek . Mimo prowadzenia po pierwszym secie biało-czerwone nie sięgnęły po dziewiąte zwycięstwo z rzędu. Brazylia zwyciężyła 3:1 i to ona objęła prowadzenie w tabeli Ligi Narodów. Bolesny dla polskich kibiców był również wynik ostatniego meczu w rundzie zasadzniczej - Polki zostały rozbite przez Chinki 3:0 .

Na roztrząsanie porażki nie ma jednak czasu. Już w piątek polskie siatkarki przystąpią do fazy pucharowej, do której awansowały koniec końców z 3. miejsca. Wyprzedziły je tylko Brazylijki i Włoszki. Rywal trafił się w ćwierćfinale bardzo trudny. Podopieczne Stefano Lavariniego zmierzą się z Turczynkami . W ubiegłym roku musiały uznać ich wyższość w ćwierćfinale mistrzostw Europy. Nie było nawet mowy o wyrównanej rywalizacji - Turcja wygrała 3:0.

Polki nie mogą doczekać się rywalizacji z Turczynkami. "Lubimy z nimi grać"

- My lubimy grać z Turcją, to bardzo dobry zespół. Czekamy [na niego] tak naprawdę od początku VNL. To drużyna kompletna, więc nasz mecz na pewno będzie widowiskowy - zdradziła 28-latka.