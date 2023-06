Zimny prysznic przebudził polskie siatkarki. Thriller w Lidze Narodów

Polskie siatkarki odzyskały równowagę. Odpowiedziały Niemkom serwisem

Na drugą partię Lavarini niemal zupełnie wrócił do podstawowego składu, choć posłał też na boisko Czyrniańską. Znów w grze pojawiła się też Agnieszka Korneluk , która niemal całą pierwszą partię oglądała z kwadratu dla rezerwowych. Pomogła w bloku, a tym razem to Polska zaczęła od prowadzenia 4:0, a potem 7:1. "Biało-Czerwone" trzy razy powstrzymały Orthmann, przy lepszym przyjęciu więcej atakowały ze środka.

Podobieństw do polskiej drużyny jest więcej. Niemki również pną się bowiem w rankingu FIVB . Awansowały na dziewiąte miejsce, tuż za plecami ósmej Polski. Strata do drużyny Lavariniego jest jednak duża, wynosi ponad 50 punktów.

Początek trzeciego seta czwartkowego meczu był wyrównany. Tym razem to Polki zdobywały punkty zagrywką - najpierw Stysiak, potem Czyrniańska. I to one były częściej na niewielkim prowadzeniu, z przewagą jednego, dwóch punktów. Dobrze w ataku i polu serwisowym spisywała się Olivia Różański. Kiedy po długiej akcji kontratak zakończyła Korneluk, Polska prowadziła 19:16. W końcówce przewagę czujnym zagraniem pod siatką powiększyła jeszcze Magdalena Jurczyk. Seta wygranego 25:19 zakończył as serwisowy Czyrniańskiej.