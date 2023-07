Zaskakujące kulisy finału Ligi Narodów. "Chłopaki wygrali przed meczem"

"Trener prosił mnie, żebym został. Myślę, że mogę też dodać, że Bartosz Kurek również o to poprosił. Ja sam siebie też o to prosiłem, więc zostaję i będę chłopaków bardzo mocno wspierał, bo bardzo dużo sił włożyłem w Ligę Narodów, mam bardzo dużo miłych wspomnień więc chciałbym zostać do końca. Nie chciałbym się teraz wypiąć i pojechać do domu " - komentował decyzję Serba.