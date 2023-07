Zapadła decyzja ws. meczu Polaków. Kluczowa wiadomość przed walką o finał

Reprezentacja Polski w siatkówce w kapitalnym stylu wywalczyła awans do półfinału Ligi Narodów, bezlitośnie ogrywając w czwartek 3:0 kadrę Brazylii. To jednak dopiero początek wielkich emocji. Już w sobotę podopieczni trenera Nikoli Grbicia powalczą o w starciu z Japonią o awans do wielkiego finału. Wiemy już, że starcie z udziałem "Biało-Czerwonych" rozpocznie się o godzinie 17.00. Trzy godziny później rozegrany zostanie drugi półfinał.