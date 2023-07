Doskonała forma reprezentacji Polski w siatkarskiej Lidze Narodów. "Biało-Czerwoni" po raz czwarty z rzędu pokonali Brazylię i dzięki pewnej wygranej 3:0 awansowali do półfinału rozgrywek. Tam spotkają się z Japonią. To - według słów statystyka Oskara Kaczmarczyka - dość dobra wiadomość dla kibiców Bartosza Kurka i spółki . W rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet sygnalizuje, że ekipa trenera Philippa Blaina ma pewne mocne punkty, ale to może okazać się za mało na dobrze dysponowanych Polaków.

Mam wrażenie, że Japonia nie ma jeszcze planu awaryjnego. Gdy gra im się nie klei, niekoniecznie potrafią jakimś jednym elementem odwrócić mecz ~ - przekonuje Kaczmarczyk.

Dobrej myśli jest również Nikola Grbić , który nie ma wątpliwości, że jeśli Polacy zagrają na swoim poziomie, bez większego trudu awansują do finału turnieju. Cieszy go zwłaszcza fakt, że może rotować zawodnikami, są oni bowiem na zbliżonym do siebie poziomie.

"Jeśli wyciągnie się dwóch graczy z podstawowego składu innych drużyn z turnieju finałowego Ligi Narodów, to ich jakość spada bardzo mocno. A u nas nie. Jeśli wprowadzę np. Bednorza za Leona, to nasz poziom nie spadnie, tak samo z innymi przyjmującymi. Tak, jakbym wprowadził Popiwczaka za Zatorskiego czy Hubera za któregokolwiek ze środkowych. Inne zespoły nie mają takiej głębi składu" - zaznaczał.

Ważnym i mocnym punktem zespołu jest m.in. Tomasz Fornal, który na chwilę przez meczem z Japonią zdradził swoją nietypową "receptę" na sukces.

Tomasz Fornal ujawnia swój "sekret". Kibice od dawna się nad tym zastanawiali

Fornal przez lata kariery wypracował różne sposoby, które pomagają mu skoncentrować się i nabrać pewności przed meczami. Ma też jedno dość nietypowe przyzwyczajenie. Od pewnego czasu przed spotkaniami na parkiecie pod reprezentacyjne spodenki zakłada też... jedną czarną nogawkę. Taki widok już nieraz zastanawiał kibiców. Teraz siatkarz wyjawił, o co w tym wszystkim chodzi.

"Nie mam żadnych rytuałów poza tym, że zakładam czarną nogawkę" - przyznaje w rozmowie z TVP Sport.

Od razu wyjaśnia, skąd taki wybór. Okazuje się, że swój początek ma on w jednym z pojedynków w zespole Jastrzębski Węgiel. "Kiedyś nosiłem takie nogawki na dwóch kolanach. W jednym z meczów zapomniałem wziąć obie i zagrałem tylko z jedną. To był chyba mój pierwszy rok w Jastrzębskim Węglu. Spotkanie było dobre w naszym wykonaniu, dobrze też zaprezentowałem się indywidualnie" - zaczyna opowieść siatkarz.

Właśnie wtedy pojawił się pomysł, by już cały czas grać z jedną nogawką. "Pamiętam, że po starciu zapytałem Piotrka Haina, który wtedy występował w klubie, czy w takim razie powinienem zakładać tylko jedną nogawkę. Powiedział mi wtedy: 'Jak idzie, to nie zmieniaj'. Trzymam się tego do dziś" - podsumowuje Tomasz Fornal.

Mecz Polska - Japonia w półfinale Ligi Narodów zaplanowano na 22 lipca na godzinę 17.00. Transmisja telewizyjna w Polsacie Sport, relacja online w Interia Sport .

Reprezentacja Polski w Lidze Narodów / Przemek Swiderski/REPORTER / Reporter

Tomasz Fornal już od jakiegoś czasu gra z jedną czarną nogawką / LUKASZ KALINOWSKI / East News