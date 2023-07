Najlepszym zawodnikiem finału Ligi Narodów został, co uznano za zaskoczenie, libero reprezentacji Polski Paweł Zatorski. To właśnie on otrzymał nagrodę MVP! Po indywidualne nagrody sięgnęli z naszej drużyny także: Aleksander Śliwka, Jakub Kochanowski i Łukasz Kaczmarek.