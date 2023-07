Wpadka siatkarzy USA! Robi się naprawdę ciekawie

Do tej pory jedynie Brazylijczycy byli w stanie zatrzymać Amerykanów - wygrali z nimi 3:1 w pierwszym turnieju w Ottawie. Zwycięstwo pozwoliło Argentyńczykom awansować na czwarte miejsce w tabeli. Zarówno reprezentacja USA, jak i Argentyny są już pewne gry w turnieju finałowym, który zostanie rozegrany w Gdańsku (19-23 lipca).

Wcześniej w Anaheim ważny krok w kierunku finałów rozgrywek wykonali Francuzi. Wygrywając 3:1 z Serbią, jednym z bezpośrednich rywali w walce o ostatnie miejsce premiowane awansem do decydującego turnieju, dopisali do tabeli trzy punkty. Do wyprzedzających ich Holendrów tracą już tylko dwa, mają jednak także jedno rozegrane spotkanie mniej.