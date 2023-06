Reprezentacja Polski w tegorocznej edycji Ligi Narodów prezentuje na razie dosyć nierówną dyspozycję, zwłaszcza na przestrzeni poszczególnych meczów, co najważniejsze jednak, jest w stanie "przepychać" spotkania i odnosić kolejne zwycięstwa . Tak było we wtorek z Niemcami, tak było też w środę z gospodarzami aktualnego turnieju, Holendrami. W obu meczach decydował tie-break , a w środowym spotkaniu właśnie w nim ważną rolę odegrał Wilfredo Leon , którego skuteczna gra pomogła "Biało-Czerwonym" w odniesieniu zwycięstwa.

Reprezentacja Polski w siatkówce. Wilfredo Leon odpowiada na krytykę Zbigniewa Bartmana