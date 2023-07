Wielkie wyzwanie przed polskimi siatkarzami. Chcą wygrać bilet weekendowy

Przyjmujący polskiej reprezentacji, Aleksander Śliwka przychylił się do słów serbskiego selekcjonera, Nikoli Grbicia który myśli już tylko o ćwierćfinałowym meczu siatkarskiej Ligi Narodów (VNL) . W czwartek o godz. 20 w gdańsko-sopockiej ERGO ARENIE Polacy podejmą siatkarzy Brazylii.

- Koncentrujemy się tylko i wyłącznie na Brazylii. Nasz rywal był, jest i myślę, że będzie potęgą siatkarską . Czeka nas bardzo trudne spotkanie, słyszę, że ERGO ARENA będzie wypełniona, a to doda nam 5-10% i przeważy szalę na naszą stronę. Czwartkowy mecz stanowi dla nas walkę o bilet weekendowy - zaznaczył Śliwka.

Polska zagra z Brazylią w ćwierćfinale siatkarskiej Ligi Narodów

Sezon siatkarski jest bardzo długi, po grze klubowej nastąpiły rozgrywki reprezentacyjne. Trzy turnieje Ligi Narodów na różnych kontynentach musiały dać się siatkarzom we znaki, jednak Aleksander Śliwka zwraca uwagę na szeroki skład Biało-Czerwonych.

- Mamy 14 świetnych zawodników, każdy z nich może podnieść poziom gry naszej reprezentacji, to nasz ogromny atut, dlatego na pewno będziemy kondycyjnie gotowi na dowolną ilość czasu, jaką potrwa mecz z Brazylią. Każdy mecz jest inny, a w siatkówce zwłaszcza, nawet jeśli wyjdą na parkiet te same szóstki, spotkanie może wyglądać zupełnie inaczej. W szeregi rywali wraca Leal - jeden z najlepszych przyjmujących na świecie, to czyni nasze zadanie jeszcze poważniejszym, jednak myślę, że będziemy gotowi - podkreśla Śliwka.