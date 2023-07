Wielki wyczyn Polaków. Legenda nie ma wątpliwości. "Nas się po prostu boją"

Wszyscy moi koledzy z boiska podkreślali wysoki poziom gry naszej męskiej reprezentacji. Jak to się mówi, ręce same składały się do oklasków. Byliśmy też zachwyceni fantastyczną atmosferą, jaką stworzyli kibice. Mieliśmy wspaniałe widowisko

Liga Narodów. Stanisław Gościniak chwali całą kadrę

Czempionat Starego Kontynentu odbędzie się w dniach 28 sierpnia-16 września w czterech krajach: Włochy, Bułgaria, Macedonia Północna i Izrael. "Biało-Czerwoni" w pierwszej fazie zagrają w grupie C w Skopje z gospodarzami, Czechami, Danią, Czarnogórą i Holandią. Awans do fazy pucharowej wywalczą po cztery najlepsze drużyny z każdej z grup, a jeśli w tym gronie będą Polacy, co jest prawie pewne (prawie, bo to jednak tylko sport), to przeniosą się do Italii.