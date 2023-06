Wielki powrót polskich siatkarzy w Lidze Narodów. Wcześniej Grbić się nadenerwował

Na mecz z Iranem Grbić posłał bowiem nieco inną szóstkę niż ta, która pokonała Francję . Do składu wskoczyli Grzegorz Łomacz, Jakub Szymański i Karol Urbanowicz . Dwaj ostatni pokazali się w pierwszej części premierowego seta z dobrej strony. Obaj zdobyli punkty zagrywką, a gdy do tego udało się zablokować atak Amina Esmaeilnezhada , Polska prowadziła już 15:11.

W drugiej części partii “Biało-Czerwoni" spuścili jednak z tonu. Amin, irański atakujący, coraz mocniej dawał im się we znaki . Przewaga szybko topniała, po autowym ataku Szymańskiego rywale doprowadzili do remisu 20:20. I to oni lepiej rozegrali końcówkę, w której zablokowali atak ze środka Urbanowicza. Po chwili mieli piłki setowe, po ataku Amina Polska przegrała 23:25.

Nikola Grbić podenerwowany. Dwa sety dla Irańczyków

Dawid Dulski i środkowi odmienili grę Polski. Iran w defensywie

Skład zbliżony do tego z meczu z Francją radził sobie wyraźnie lepiej. Polacy zaczęli wygrywać długie akcje i bardziej ekspresyjnie świętować udane akcje . W bloku punktował Kłos, problemy przeżywał Amin. Bez jego skutecznych ataków Irańczycy mieli duże problemy. A "Biało-Czerwoni" po asie serwisowym Semeniuka w czwartej partii prowadzili już 15:8. I choć poprzednie sety pokazały, że tego dnia są w stanie roztrwonić niemal każdą przewagę, tę spokojnie utrzymali do końca. Skuteczny był Szalpuk, Polska wygrała zdecydowanie, 25:15.

Tie-break dla Polski. Zagrywki wicemistrzów świata pogrążyły rywali

Dwa wygrane sety napędziły "Biało-Czerwonych". Na początku tie-breaka przewagę świetnymi zagrywkami wypracował im Dulski. Łomacz cały czas świetnie współpracował z Semeniukiem, a przewagę do czterech punktów powiększył as serwisowy Szalpuka. Ale rywale jeszcze walczyli i doprowadzili do remisu 9:9. Końcówka znów była dramatyczna, po ataku rywali w aut to Polska wygrała jednak 15:13.