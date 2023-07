Wielka kłótnia w meczu Polaków. Furia Brazylijczyka, Polacy komentują

Nerwowe chwile w Ergo Arenie. Furia Brazylijczyka

- Po pierwsze, to był mój błąd, bo nie wystawiłem dobrej piłki. Ale punkt był nasz. To wszystko. Byłoby 25:25 i nie wiadomo, co mogło się wydarzyć - mówił z przekonaniem Rezende, który jest kapitanem Canarinhos .

Gramy w takich czasach, kiedy wszystko jest transparentne. To było dziwne. W momencie kiedy jest challenge i on o wszystkim decyduje, taka awantura. Te akcje można obejrzeć najpierw raz na wideo, a potem można to zrobić jeszcze 1000 razy. To znaczy, że tak było

- Wydawało mi się, że piłka otarła o rękę Alana. Dlatego wołałem o to, by wziąć challenge. Brazylijczycy bardzo mocno się kłócili, ale ostatecznie przyznali nam rację. To była bardzo ważna piłka, bo dała nam wygraną w pierwszym secie. To dało nam kopa, a z kolei trochę zdeprymowało Brazylijczyków, którzy byli zdenerwowani i trochę gorzej weszli w drugiego seta - tłumaczył Śliwka zawiłości tego, jak ważne było to, że poprosił wówczas o challenge.