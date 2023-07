Ważna zmiana w meczach o medale Ligi Narodów. Polacy znów mogą zyskać

Pomysły, które FIVB testuje w czasie Ligi Narodów, nie zawsze przypadają do gustu kibicom, ale i samym aktorom widowiska . Trenerzy już w poprzednim sezonie narzekali na przykład na to, że muszą udzielać wywiadów w przerwie między drugim i trzecim setem.

Jak będzie z kolejną nowością? W trakcie finałów rozgrywek kobiet w Arlington po raz pierwszy na poziomie międzynarodowym będziemy mieć do czynienia z zielonymi kartkami. W przeciwieństwie do żółtych i czerwonych kartoników nie będą jednak służyć do karania zawodników. Dla drużyny, która w czasie turnieju obejrzy najwięcej zielonych kartek, przewidziana jest konkretna nagroda.