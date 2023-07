Reprezentacja Niemiec zakończyła fazę grupową tegorocznej siatkarskiej Ligi Narodów na ósmym, ostatnim premiowanym awansem do finałów, miejscu. Podopieczne Vitala Heynena w ćwierćfinale trafiły więc na najlepszy zespół fazy zasadniczej, czyli Polki, które są objawieniem rozgrywek.

Jeszcze przed spotkaniem Heynen docenił "Biało-Czerwone" zaznaczając w rozmowie z WP SportoweFakty, że te dotychczas grały "znakomicie". "Jeśli popatrzy się na to, co się ma, to Biało-Czerwone grały fantastyczne. W waszej ekipie brakowało dwóch ważnych zawodniczek: Joanny Wołosz i Zuzanny Góreckiej, a sobie z tym poradzono. Mimo braku tych dwóch siatkarek, zagraliście najlepszą Ligę Narodów w historii" - ocenił.