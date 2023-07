Belgijski szkoleniowiec zauważył, że jego zespół awansował do finałów Ligi Narodów (a wcześniej Ligi Światowej) po raz pierwszy od 2009 roku , co jednak jego zdaniem nie zostało należycie docenione w Niemczech . - Niestety, nikt tu o nas nie mówi. Wciąż udzielam więcej wywiadów polskim dziennikarzom niż niemieckim - przyznał.

Chciałbym jednak więcej zainteresowania medialnego dla moich siatkarek. One po prostu na to zasługują

Liga Narodów 2023. Polki ograły Niemki, Vital Heynen nie wytrzymał

Co ciekawe, miało to miejsce po skutecznej akcji jego drużyny, którą Hanna Orthmann zakończyła atakiem po bloku. Chociaż arbiter przyznał punkt jego zespołowi, Heynen miał o coś pretensje do sędziego, żywiołowo z nim rozmawiając. Zapału trenera Niemek nie ostudziła nawet żółta kartka, ponieważ po otrzymaniu upomnienia były selekcjoner polskich siatkarzy w dalszym ciągu perorował w stronę arbitra. To i tak nie pomogło jego podopiecznym, które przegrały seta 24:26 i pożegnały się z finałami Ligi Narodów.