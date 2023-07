W ostatnim z wymienionych spotkań aktualni wicemistrzowie świata przegrali dwa pierwsze set y, ale zdołali odmienić losy starcia z niewygodnymi rywalami, doprowadzić do piątej partii i w niej przypieczętować zwycięstwo . Duża w tym zasługa kilku gwiazd, które wykorzystały szansę daną przez serbskiego szkoleniowca i odpłaciły się za okazane im zaufanie.

Liga Narodów 2023. Aleksander Śliwka błyszczy w reprezentacji Polski

Jeszcze skuteczniejszy był Aleksander Śliwka (20 punktów) i to on zdaniem kibiców spisał się najlepiej w meczu ze Słowenią. Tak można wnioskować po wpisach fanów pod postem udostępnionym przez profil Polska Siatkówka, czyli oficjalny kanał PZPS i reprezentacji Polski.

Sam Śliwka nie ukrywał, ze razem z kolegami rozegrał bardzo trudne spotkanie. - Zawsze mecze ze Słowenią są trudne. Mamy wspólną historię, zawsze walczą do końca. Pokazali to zresztą w pierwszym secie, gdzie w końcówce prowadziliśmy kilkoma punktami, a oni walczyli jak źli i go wygrali - przyznał w rozmowie z oficjalnym kanałem Ligi Narodów.