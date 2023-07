To faworyci Ligi Narodów? Odważna deklaracja znanego siatkarza

Amerykańscy siatkarze w fazie zasadniczej Ligi Narodów przegrali tylko dwa z dwunastu spotkań. Podobnym bilansem mogli pochwalić się Japończycy i Polacy, ale to zespół z Ameryki Północnej zgromadził najwięcej punktów. Mimo to trafił w ćwierćfinale na wymagającego przeciwnika - Francuzów, mistrzów olimpijskich i obrońców tytułu sprzed roku.

Amerykanie poradzili sobie mimo osłabienia. "Grał cholernie dobrze"

- Jaeschke wszedł i grał cholernie dobrze , Garett wszedł i grał świetnie. Mamy naprawdę głęboki skład. To samo zrobił Dave Smith. To było dla nas wielkie, drużynowe zwycięstwo - podkreśla Averill.

Jestem po prostu super szczęśliwy, wy to oceńcie. Po dwóch przegranych setach było trudno wrócić i jestem bardzo dumny, że nam się to udało

Amerykanie faworytami Ligi Narodów? "Jesteśmy tu po to, by wygrać cały turniej"

- Jesteśmy tu po to, by wygrać cały turniej. Skupiamy się na każdym kolejnym meczu, ale chcemy być gotowi do zwycięstwa najbardziej, jak tylko się da. Po takim meczu rośniemy, choć porażki też rozwijają - podkreśla Averill. Ale też dodaje: - Każdy z ośmiu zespołów, które tu przyjechały, jest wystarczająco dobry, by wygrać.