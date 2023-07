To był decydujący moment meczu Polska - Japonia. Aleksander Śliwka jest pewny

- Japończycy świetnie rozpoczęli ten mecz i narzucili swój rytm. Są bardzo niewygodną drużyną do grania i wiedzieliśmy, że to będzie trudny mecz. Końcówka drugiego seta, w której szala przechyliła się na naszą korzyść, zdecydowała. To ich troszkę podłamało i potem mieliśmy trochę łatwiej - tłumaczył przyjmujący reprezentacji Polski na antenie Polsatu Sport.