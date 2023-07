Ten gadżet to już hit. Żona Bartosza Kurka znów zrobiła show na meczu

To była wzruszająca chwila. Nie chciałem iść z Bartkiem, to on jest kapitanem i tak jak już wielokrotnie wspominałem, najważniejszą osobą w naszym zespole. Ale on zaciągnął mnie na to podium i bardzo mu dziękuję. Miło z jego strony. Że mogłem razem z nim ten puchar podnieść. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie i honor. Bardzo Bartkowi dziękuje. Doceniam to, jakim jest człowiekiem i bardzo docenia to też drużyna

~ przyznał Śliwka, cytowany przez serwis "Wprost".