Szybkie wyjście. Amerykański siatkarz przeprosił kibiców z Polski

Hymn śpiewaliśmy już wiele razy, ale jednak zaśpiewany "a capella" przez 10 tysięcy osób jest za każdym razem czymś wyjątkowym. Jeździmy po całym świecie z reprezentacją i rywale nie mają takiego wsparcia jak my. My to mamy, to nas niesie, kibice to nasz dodatkowy zawodnik

~ mówił po meczu wzruszony Marcin Janusz.