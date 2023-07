Szał w Trójmieście. Nie masz biletu na siatkarzy? To koniec

Niesamowite sceny w Trójmieście. Strach pomyśleć, co będzie w meczu Polaków

- Gdańsk to piękne miasto. To niesamowite, że na meczu Francja - USA mieliśmy tak ogromną widownię. I to w dniu, w którym nawet nie gra Polska. Mówiłem to tysiące razy, ale powtórzę: polscy kibice są jednymi z najlepszych na świecie. Gra tutaj to zaszczyt - wtórował mu amerykański środkowy Taylor Averill.