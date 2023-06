Stefano Lavarini był w szoku, jego reakcja mówi wszystko. "Co ona zrobiła?"

Reprezentacja Polski w siatkówce kobiet wprawdzie przed rokiem dotarła aż do ćwierćfinału mistrzostw świata, ale przed startem tegorocznej Ligi Narodów nie była typowana do roli drużyny, która może regularnie wygrywać. Tym bardziej że "Biało-Czerwone" zawiodły w poprzedniej edycji turnieju, zajmując dopiero 12. miejsce w fazie grupowej i nie kwalifikując się do finałów.