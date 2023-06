Stefano Lavarini aż nie dowierzał. Kapitalny triumf Polek w Lidze Narodów!

Do soboty polskie siatkarki wygrały z Chinkami w Lidze Narodów tylko raz w czterech próbach - w 2018 roku. W tym sezonie "Biało-Czerwone" kończą jednak z kompleksami w meczach z mocnymi rywalkami. Chińskie siatkarki do soboty wygrały w Lidze Narodów komplet spotkań, ale tym razem zeszły z boiska pokonane już po trzech setach. Przegrały z kapitalnie dysponowanymi przeciwniczkami .

Magdalena Stysiak dominuje w ataku. Polska lepsza w drugim secie

Liga Narodów. Polskie siatkarki liderkami tabeli

Reprezentacja Polski w ostatnich tygodniach pnie się w rankingu FIVB, awansowała na ósme miejsce. Do trzecich w zestawieniu Chin brakuje im jednak sporo . Zespół z Azji to złoty medalista igrzysk olimpijskich z 2016 r. z Rio de Janeiro, w ubiegłorocznych mistrzostwach świata odpadły w ćwierćfinale z Włoszkami.

W trzeciej partii Chinki były czujne od pierwszych piłek. Szybko zablokowały atak Stysiak i odskoczyły na trzy punkty, ale Polki nie pozwoliły im uciec. Gdy Łukasik zablokowała rywalkę, Korneluk aż biła jej brawo . Do tego doszedł as serwisowy Różański i "Biało-Czerwone" objęły prowadzenie 11:10.

W drugiej części seta Polki zaprezentowały kilka akcji, po których ręce same składały się do oklasków. Po efektownym ataku Różański Lavarini tylko rozłożył z podziwem ręce i zrobił minę, jak gdyby nie dowierzał w to, co widzi. To właśnie Różański zakończyła spotkanie, ustalając wynik na 25:22. To był kolejny znakomity mecz "Biało-Czerwonych".