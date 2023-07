Każdy mecz ma swoją historię. Gramy u siebie, więc nie wyobrażamy sobie, że moglibyśmy nie pokonać Brazylii i nie awansować dalej. Ale to nie jest łatwy rywal. To zespół, który umie grać i chociaż np. Lucarelli nie jest jeszcze w pełni formy, to jego dyspozycja będzie prawdopodobnie rosła, przez co Brazylia będzie coraz mocniejsza.

~ ocenił w rozmowie z Interią Ireneusz Mazur, który był trenerem reprezentacji w latach 1998-2000, a obecnie jest cenionym ekspertem i komentatorem siatkówki.